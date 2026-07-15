A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE PER CINQUE ORE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI OCCHIOBELLO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE PER CINQUE ORE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI OCCHIOBELLO
Roma, 15 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiusa la stazione di Occhiobello, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Ferrara nord;
verso Padova: Villamarzana Rovigo sud.