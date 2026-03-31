A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE PER CINQUE ORE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ALTEDO
Roma, 31 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Bologna Interporto;
verso Padova: Ferrara sud.