A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VILLAMARZANA ROVIGO SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VILLAMARZANA ROVIGO SUD
Roma, 17 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, martedì 17, alle 5:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Villamarzana Rovigo sud, in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Rovigo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.