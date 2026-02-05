A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
Roma, 5 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Bologna o da Padova.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna: Bologna Arcoveggio;
per chi proviene da Padova: Altedo.