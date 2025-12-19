A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD
Roma, 19 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 19, alle 6:00 di sabato 20 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso la barriera di Padova sud.
Di conseguenza, l’uscita di Padova sud non sarà raggiungibile per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale o di Terme Euganee, sulla A13 Bologna-Padova.