A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD
Roma, 29 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 29, alle 5:00 di martedì 30 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso la barriera di Padova sud.
Di conseguenza, l’uscita di Padova sud non sarà raggiungibile per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova Zona Industriale o di Terme Euganee, sulla A13 Bologna-Padova.
