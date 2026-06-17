A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO MILANO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO MILANO
Roma, 17 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 17, alle 5:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est.