A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VILLAMARZANA ROVIGO SUD
Roma, 18 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 18, alle 5:00 di venerdì 19 settembre, sarà chiusa la stazione di Villamarzana Rovigo sud, in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Rovigo o di Occhiobello.
Si ricorda che, nella stessa notte e sulla stessa A13, sarà chiuso il tratto Bologna Interporto-Bologna Arcoveggio, verso il capoluogo emiliano, per lavori di pavimentazione.