A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
Roma, 29 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 29, alle 5:00 di martedì 30 dicembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio.
