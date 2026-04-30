A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI MONSELICE
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI MONSELICE
Roma, 30 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 30 aprile, alle 5:00 di venerdì 1 maggio, sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Boara o di Terme Euganee.