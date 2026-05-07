A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI MONSELICE
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI MONSELICE
Roma, 7 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 7, alle 5:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Teme Euganee o di Boara.