A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI FERRARA SUD
Roma, 19 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 19, alle 6:00 di sabato 20 dicembre, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Altedo;
in uscita per chi proviene da Padova: Ferrara nord.