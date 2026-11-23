A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI FERRARA NORD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI FERRARA NORD
Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera lunedì 23, alle 5:00 di domani martedì 24 novembre, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa, utilizzare la stazione di Occhiobello o di Ferrara sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.