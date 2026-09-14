A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI PADOVA SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI PADOVA SUD
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiusa Padova sud, in uscita per chi proviene da Bologna e dalla A4 Torino-Trieste.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.