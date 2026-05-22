A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VILLAMARZANA ROVIGO SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VILLAMARZANA ROVIGO SUD
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 maggio, sarà chiusa la stazione di Villamarzana Rovigo sud, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Occhiobello.