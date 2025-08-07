A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ROVIGO
Roma, 7 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di venerdì 8 alle 5:00 di sabato 9 agosto, sarà chiusa la stazione di Rovigo, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, al km 63+000, o di Boara, al km 74+800.