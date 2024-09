A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ROVIGO SUD VILLAMARZANA IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 7 settembre 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Rovigo sud Villamarzana, in uscita da entrambe le provenienze, Bologna/Padova, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rovigo o di Occhiobello.