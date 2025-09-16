A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI OCCHIOBELLO
Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiusa la stazione di Occhiobello, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna: Ferrara nord;
per chi proviene da Padova: Villamarzana Rovigo sud.