A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERRARA SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERRARA SUD
Roma, 28 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altedo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.