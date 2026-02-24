A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERRARA SUD D23 DIRAMAZIONE PER FERRARA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERRARA SUD-SS16
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova e sulla D23 Diramazione per Ferrara, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A13 Bologna-Padova:
-sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna: Altedo;
per chi proviene da Padova: Ferrara nord.
Sulla D23 Diramazione per Ferrara:
-sarà chiuso li tratto compreso tra Ferrara sud e lo svincolo per la SS16 Adriatica, verso Porto Garibaldi.
Di conseguenza, l’uscita per Ferrara Centro non sarà raggiungibile e chiusa anche l’entrata dalla SS64 Porrettana verso Porto Garibaldi.
Si precisa che l’uscita per SS64 Porrettana/via Bologna sarà raggiungibile dalla SS723 Tangenziale ovest di Ferrara.
In alternativa, chi proviene dalla SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS64 Porrettana (via Bologna), potrà proseguire sulla SS64 Porrettana e successivamente sulla SS16 Adriatica (via Richard Wagner).