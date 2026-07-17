A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio.