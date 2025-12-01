A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO DA BOLOGNA E DA PADOVA, IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna: Bologna Arcoveggio;
per chi proviene da Padova: Altedo.