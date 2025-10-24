A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto, o alla stazione di Bologna Interporto, sulla stessa A13.