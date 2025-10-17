A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOARA
Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di sabato 18 alle 6:00 di domenica 19 ottobre, sarà chiusa la stazione di Boara, in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monselice, al km 88+600 o di Rovigo, al km 70+400.