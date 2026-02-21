A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE PADOVA SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE PADOVA SUD
Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Diramazione di Padova sud, verso la barriera di Padova sud.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Terme Euganee, al km 95+000 della A13.