A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD
Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Diramazione di Padova sud.
In alternativa si consiglia di uscire a Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A13 a Padova Zona Industriale.