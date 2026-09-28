A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 30 settembre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla D13 Diramazione Padova sud, verso Padova città.
In alternativa si consiglia di uscire a Padova Zona Industriale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.