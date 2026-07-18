A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD
Roma, 18 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla D13 Diramazione Padova sud, verso Padova.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Padova Zona Industriale, sulla A13.