A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE PADOVA SUD
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il Ramo di immissione sulla D13 Diramazione Padova sud, verso Padova.
Pertanto, l’uscita di Padova sud non sarà raggiungibile per chi proviene dalla A4.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Padova Zona Industriale, sulla A13 Bologna-Padova.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.