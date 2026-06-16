A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD
Roma, 16 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso, da entrambe le provenienze Bologna/A4 Torino-Trieste, i rami di immissione sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso Padova.
Di conseguenza, non saranno raggiungibile l’uscita di Padova sud e l’uscita dello svincolo per la SS516 Piovese/corso 1° maggio.
In alternativa si consiglia di utilizzare:
per chi proviene da Bologna: Terme Euganee;
per chi proviene dalla A4: Padova Zona Industriale.