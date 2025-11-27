A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD VERSO PADOVA
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso Padova.
Di conseguenza, la barriera di Padova sud non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita alla stazione di Terme Euganee, al km 95+000 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: SP9 via Mincana, SS16 Adriatica verso Padova fino al bivio con SR47 di Altichiero;
per la chiusura dell’uscita di Padova sud: Terme Euganee o Padova Zona Industriale, sulla A13.