A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD VERSO PADOVA
Roma, 9 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso Padova.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili, per chi proviene da Bologna, l’uscita di Padova sud e l’uscita dello svincolo per la SS516 Piovese/corso 1° maggio.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee, sulla A13.