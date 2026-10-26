A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO VENEZIA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO VENEZIA
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale in A13, oppure immettersi in A4 verso Milano, uscire a Padova est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Venezia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.