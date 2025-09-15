A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO MILANO. RAMO ALLACCIAMENTO A4/A13: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A13 DA VENEZIA VERSO BOLOGNA
Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova e sul ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A13 Bologna-Padova:
-sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere Corso Stati Uniti, Corso Kennedy, Corso Argentina, SR308, Corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est.
Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova:
-sarà chiusa, per chi proviene da Venezia, l’immissione sulla A13, verso Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire a Padova est, al km 363+700 della A4 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Venezia, per poi immettersi in A13 e riprendere il proprio itinerario verso Bologna.