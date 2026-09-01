A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 1 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di competenza CAV Concessioni Autostradali Venete, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A4 alla stazione di Padova est, verso Venezia.
In ulteriore alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire a Padova est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Venezia.