A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE, VERSO VENEZIA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE, VERSO VENEZIA
Roma, 19 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 a Padova est, in direzione Venezia.
In ulteriore alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire a Padova est, al km 363+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Venezia.