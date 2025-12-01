A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE VERSO VENEZIA
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti, Corso Kennedy, Corso Argentina, SR308, Corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est.
In ulteriore alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire a Padova est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Venezia.