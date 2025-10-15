A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE VERSO VENEZIA
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 15 ottobre 2025 – Per lavori esterni alla rete Aspi, di competenza CAV, Concessioni Autostradali Venete, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 ottobre, sarà chiuso, per chi percorre la A13 Bologna-Padova e proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione d Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est.
In ulteriore alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire Padova est, al km 363+700 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Venezia.