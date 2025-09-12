A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE VERSO VENEZIA
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, coso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 a Padova est.
In ulteriore alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire a Padova est, al km 363+700 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Venezia.