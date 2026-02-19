A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE VERSO VENEZIA
Roma, 19 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del ponte “sul fiume Brenta”, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est, per riprendere il proprio itinerario in direzione Venezia. In ulteriore alternativa, immettersi in A4 verso Milano, uscire a Padova est e rientrare dalla stessa stazione in direzione Venezia.