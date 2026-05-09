A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 VERSO ANCONA. R13 RACCORDO A13-TANGENZIALE BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DALL’USCITA DI BOLOGNA ARCOVEGGIO VERSO SAN LAZZARO. A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTE L’IMMISSIONE SULLA A13 VERSO PADOVA

Roma, 9 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale di Bologna (R13) e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottopasso, dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso, in direzione San Lazzaro di Savena/A14, per poi entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale di Bologna (R13):

-sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova), il Ramo di immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, immettersi sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso svincolo in direzione San Lazzaro/A14.

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Firenze, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano, immettersi in A14 e uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e poi sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena ed entrare in A13 verso Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze, immettersi sul Raccordo Casalecchio e uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena ed entrare in A13 verso Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.