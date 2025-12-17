A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
da Padova verso Firenze, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
da Padova verso Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1, uscire allo svincolo 3, percorrere il Ramo Verde ed entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.