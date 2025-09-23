A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 23 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, immettersi sulla A14 verso Ancona, uscire a Bologna Fiera, al km 15+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna Casalecchio, per poi immettersi sul Raccordo di Casalecchio, fino all’allacciamento con la A1.