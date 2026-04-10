A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO. A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A13

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, chi proviene da Padova ed è diretto in A1, verso Milano o Firenze, potrà utilizzare i seguenti itinerari:

anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

uscire a Bologna Fiera, al km 15+500 della A14 Bologna-Taranto e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna Casalecchio e percorrere il Raccordo Casalecchio in direzione A1 Milano-Firenze.

Contestualmente saranno chiusi, per chi percorre la A14 Bologna-Taranto e proviene dalla A1 Milano-Napoli, da Milano e da Firenze e da Ancona, gli svincoli di immissione sulla A13, in direzione Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, in direzione Padova;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, in direzione Padova;

per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Padova, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna San Lazzaro, al km 22+200 della A14, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, in direzione Padova.