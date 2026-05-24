A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 24 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione di un sottopasso, dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, chi proviene da Padova ed è diretto in A1, verso Milano o Firenze, potrà utilizzare i seguenti itinerari:
anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
uscire a Bologna Fiera, al km 15+500 della A14 Bologna-Taranto e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna Casalecchio e percorrere il Raccordo Casalecchio in direzione A1 Milano-Firenze.