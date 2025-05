A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14. A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A13

Roma, 2 maggio 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Padova verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, verso Firenze;

da Padova verso Milano, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 3 Ramo Verde, proseguire poi sul Ramo Verde ed entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale.

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, in considerazione della contestuale chiusura del tratto sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera verso la A1, per lavori di pavimentazione, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, immettersi sulla Tangenziale di Bologna ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.