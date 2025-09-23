A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA E L’USCITA DELLA STAZIONE DI PADOVA ZONA INDUSTRIALE IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 23 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiusa la stazione di Padova Zona Industriale, in entrata e in uscita, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud, o la stazione di Padova est, sulla A4 Torino-Trieste.