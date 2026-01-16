A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VILLAMARZANA ROVIGO SUD

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiusa la stazione di Villamarzana Rovigo sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovigo o di Occhiobello.