A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TERME EUGANEE
Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Monselice;
verso Padova: Padova sud.