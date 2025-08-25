A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PADOVA ZONA INDUSTRIALE
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PADOVA ZONA INDUSTRIALE
Roma, 25 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 agosto, sarà chiusa la stazione di Padova Zona Industriale, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud;
verso Padova: Padova est, sulla A4 Torino-Trieste.